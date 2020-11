Il parere controcorrente: “La Fiorentina di Prandelli gioca davvero un bel calcio”

Molte critiche sono piovute sulla Fiorentina per la prestazione fatta a San Siro contro il Milan. Ma c’è anche chi non è d’accordo con questo tipo di analisi fatta da diversi tifosi, giornalisti e addetti ai lavori.

Su Tuttosport per esempio si legge “malgrado il KO e la classifica traballante, chi ha visto il match concorderà sul fatto che la sua (di Prandelli ndr) Fiorentina giochi davvero un bel calcio. Poco concreto, ma molto bello”. Per inciso questo è il giudizio che è stato dato al tecnico viola nelle pagelle redatte da Alberto Pastorella per il quotidiano sportivo, con tanto di sufficienza per lo stesso Prandelli.