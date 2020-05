Il parere di un virologo: “Il virus soffre il caldo e potremmo tornare allo stadio anche domani”

A Radio Marte è intervenuto il professor Giulio Tarro, virologo. “Nuovi contagi nelle regione del Nord? Io vorrei questi dati raffrontati al numero di tamponi che vengono fatti. Psicologicamente abbiamo fatto l’abitudine al virus. Inizialmente c’è stato un problema molto serio e non è dipeso da noi centro-meridionali ma dalla gestione sanitaria del Nord”. Tarro ha auspicato anche un ritorno immediato allo stadio e ai palazzetti dello sport: “La famiglia Coronavirus soffre il caldo, la salsedine, persino la montagna. Non solo non ce lo troveremo tra i piedi ma abbiamo una popolazione così immunizzata che non sarà più un ospite utile per il virus. Rispettando la distanza, si potrebbe fare già da domani”