Il parere: “La Fiorentina si è spenta senza preavviso. Temo la retrocessione”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per dire la sua sul momento della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Durante i primi 20′ la squadra era messa bene in campo e aveva una logica precisa. Poi la Fiorentina ha subito un gol stupido su angolo e si è smarrito. La Viola ha avuto un buon approccio alla partita, ma come succedeva con Iachini si è poi spenta senza preavviso. Questo è un aspetto che mi preoccupa: Prandelli sa che all’interno della Fiorentina c’è qualcosa che non funziona. Non riusciamo ad essere squadra, probabilmente alcuni giocatori non sono bravi come si pensava. Ribery l’ho visto in difficoltà a livello fisico, anche Castrovilli non danza più come qualche settimana fa. Ho paura per il futuro e lo dico chiaramente: temo la retrocessione“.