Il Parma fa il miracolo vincendo contro la Roma, Torino sconfitto dall’Inter in extremis Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finite da poco le due partite delle 15.00 che vedevano impegnate l’Inter sul campo del Torino e la Roma sul campo del Parma.

A Torino a sbloccare una partita complicata per la squadra di Conte ci ha pensato il solito Lukaku dal dischetto su rigore conquistato da Lautaro Martinez. Il Torino ha però trovato il pareggio al 70esimo con Sanabria che ha risolto una mischia dopo un calcio piazzato dei granata. Lautaro Martinez al 85esimo ha regalato la vittoria all’Inter segnando l’1-2 finale.

A Parma invece i ducali compiono il miracolo contro la Roma vincendo 2-0. A segno al nono minuto Mihaila, giustiziere anche della Fiorentina nello scorso turno di campionato, e Hernani su rigore. Prima vittoria sulla panchina del Parma per D’Aversa (del suo nuovo ciclo), che non vinceva in Serie A dal 30 novembre.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 52, Atalanta 52, Roma 50, Napoli* 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Benevento, Spezia 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno, **due partite in meno)