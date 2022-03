Il Parma proprio non va, Iachini: “Subiamo sempre 35 falli e rimproverano noi. Sono arrabbiato, tutto il lavoro sfuma così”

Il suo Parma è ancora a 8 dalla zona play-off nonostante una grande campagna acquisti a gennaio e oggi ha solo pareggiato in casa contro la Reggina. Per Beppe Iachini un impatto molto difficoltoso sui gialloblu, che partiva a inizio campionato per tornare subito in Serie A e l’ex tecnico viola ha sbottato così nel post gara: “Oggi la squadra ha fatto una buona partita, la settima in ventuno giorni. Sull’unica situazione loro oltre il fuorigioco abbiamo preso un’autorete sfortunata, casuale. Io non parlo mai dell’arbitro ma ogni partita subiamo 35 falli, veniamo redarguiti, nel secondo tempo due giocatori loro ammoniti fanno fallo, Amione e Crisetig, entrambi su Vazquez. Vuol dire finirla in 11 contro 9. Rispoli subisce fallo da dietro sulla gamba d’appoggio in area, Folorunsho colpisce di braccio in area, è rigore, lo dice il regolamento e non vanno nemmeno a vederlo, così a Monza e nelle altre gare. Ogni volta però si permettono molti falli prima dell’ammonizione e non vengono dati i secondi gialli, sono rammaricato. Tutto il lavoro della settimana sfuma così, io non mi arrabbio mai ma oggi sì, non viene premiato il lavoro fatto”.