Il Parma prova a inserirsi nella trattativa tra Fiorentina e Milan per Andrea Conti

La trattativa tra Fiorentina e Milan per Andrea Conti è reale e continua ad andare avanti. Ad oggi però la società viola non ha ancora fatto un’offerta ufficiale ai rossoneri per il terzino.

Nella trattativa tra le due società si è inserito il Parma, altra squadra alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra. I ducali possono contare anche sul legame che Conti ha con D’Aversa, visto che è stato un suo giocatore al Lanciano. Ora è corsa a due per il calciatore del Milan. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.