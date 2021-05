Il Parma riparte da un allenatore ex Fiorentina. Dall’Inghilterra alla nuova sfida della Serie B

Il Parma ripartirà dalla Serie B con un nuovo allenatore. Ennesimo divorzio infatti con D’Aversa e nuovo ciclo per ritentare subito la risalita. Per far ciò gli emiliani si affideranno a Enzo Maresca, ex Fiorentina nella stagione 2004-5 (25 presenze e quattro reti). Il tecnico italiano, reduce dall’esperienza alla guida del Manchester City U23, è stato accolto così dal comunicato ufficiale del club ducale:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Parma Calcio.

Nato a Pontecagnano Faiano il 10 febbraio 1980, Enzo da giocatore ha giocato in Serie A e B, ne LaLiga spagnola, nella Super Lega greca, e nella Championship inglese, conquistando uno Scudetto, due Coppe Uefa, una Supercoppa europea, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e un campionato di Serie B. Dopo aver lasciato il calcio giocato ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore all’Ascoli e al West Ham e di collaboratore tecnico al Siviglia, prima di diventare l’allenatore del Manchester City U23. In questa sua ultima esperienza ha vinto la Premier League 2 battendo tutti i record di punti e gol fatti.

A Enzo, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.