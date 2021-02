Il Parma rischia di perdere una pedina fondamentale anche in vista della partita contro la Fiorentina

Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho per la trasferta di domani del Parma contro lo Spezia. L’ivoriano ha avuto un risentimento muscolare e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. L’infortunio potrebbe tenere l’attaccante ducale fuori dal campo da gioco per due settimane, costringendolo a saltare oltre allo Spezia, anche Inter e Fiorentina (in programma il 7 marzo). Nei prossimi giorni si capiranno meglio le condizioni di Gervinho e i precisi tempi di recupero.