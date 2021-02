Il Parma spreca un altro doppio vantaggio e si fa rimontare dallo Spezia ma la zona rossa resta lontana dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ha sfiorato un’altra volta la vittoria il Parma di D’Aversa che però si è fatto rimontare due reti anche stavolta, in casa dello Spezia: i ducali erano andati sul 2-0 nel primo tempo grazie a Karamoh ed Hernani. A fine primo tempo gol annullato a Maggiore ma nella ripresa doppietta per Gyasi che è valso il 2-2 finale: un punto d’oro per la formazione ligure e un risultato che sorride anche alla Fiorentina, perché il Parma aggancia il Cagliari, terz’ultimo, ma resta a -10.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Juventus* 45, Roma 44, Lazio, Atalanta 43, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Fiorentina, Udinese, Benevento, Spezia 25, Torino 20, Cagliari, Parma 15, Crotone 12. (* una partita in meno)