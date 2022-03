Il Parma spreca un calcio di rigore al 96′ e i play-off restano lontani. Iachini: “Non raccogliamo per quanto seminiamo”

Continua a non ingranare in Serie B il Parma allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini. I ducali hanno infatti pareggiato tra le mura amiche per 1-1 contro il Cittadella e cestinato l’occasione per tornare alla vittoria con la traversa presa su calcio di rigore da Brunetta in pieno recupero al 96′. La formazione emiliana è attualmente al 13° posto in classifica, e ben lontano dall’ottavo posto occupato dal Cittadella e che varrebbe l’accesso ai play-off per tornare in massima serie.

Nel dopo partita è arrivato anche il commento dell’allenatore Iachini: “Ci siamo detti di partire forte, di prendere in mano il gioco. Abbiamo costruito, abbiamo avuto occasioni da gol che non abbiamo trasformato. Abbiamo calciato 19 volte in porta, potevamo vincere. In 5 partite abbiamo fatto una vittoria e cinque pari. Per diversi motivi non siamo riusciti a vincere. Oggi ci si è messo anche il rigore, ma questo è il calcio. Magari non raccogliamo per quanto seminiamo”.