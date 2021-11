Il particolare metodo d’allenamento del preparatore dei portieri della Fiorentina: devono pagare una multa per ogni…

Angelo Porracchio è il preparatore dei portieri della Fiorentina, e utilizza dei metodi molto particolari. Come riportato da Cronache di spogliatoio, Porracchio ha introdotto in casa viola un sistema di multe, per evitare che i portieri subiscano gol senza buttarsi.

Infatti, se un estremo difensore della Fiorentina prende gol in allenamento senza neanche provare a tuffarsi, deve subire una penitenza: inizialmente erano flessioni o giri di campo, ora si tratta di pagare una cifra pattuita dal preparatore.

Angelo Porracchio lavora da 4 anni nello staff di Vincenzo Italiano, ed è anche grazie a lui se le squadre del mister ottengono grandi risultati: sappiamo bene infatti quanto sia importante il ruolo del portiere nell’idea di calcio del tecnico della Fiorentina.