Il passo in avanti del Cagliari per Nainggolan: C’è l’offerta all’Inter

La Fiorentina continua a monitorare il futuro di Radja Nainggolan, ma sul centrocampista dell’Inter in vantaggio sulla concorrenza c’è il Cagliari. Fino ad oggi, l’offerta del club sardo per riportare il Ninja in Sardegna è di 8-9 milioni di euro più il cartellino di Riccardo Ladinetti, giovane centrocampista classe 2000 oggi in prestito al Cagliari.

Per dare la svolta all’affare, come si legge su fcinternnews.it, la società nerazzurra potrebbe inserire il prestito gratuito di Marcos Paulo per riuscire a chiudere l’operazione. A condizione, però, che l’Inter riesce a strappare l’attaccante classe 2001 al Fluminense. E non si tratta di una cosa banale, visto che il talento brasiliano sta trattando il rinnovo del contratto del Tricolor carioca.