Il passo indietro della Juventus per Vlahovic: esclusa la possibilità di un Chiesa-bis

C’è anche la Juventus tra le squadre che hanno messo nel mirino Dusan Vlahovic, ma i bianconeri potrebbero presto ritirarsi dalla corsa all’attaccante della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, per la società gigliata il serbo è considerato (per ora) incedibile: in ogni caso, per cederlo Commisso chiede sessanta milioni di euro.

Anche perché, in caso di addio, la Fiorentina avrebbe davvero bisogno di spendere una cifra importante per un sostituto che possa essere all’altezza. Così è davvero complicato pensare a un trasferimento in prestito di Vlahovic, come successo l’estate scorsa per Federico Chiesa.