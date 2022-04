Il patto di sangue tra la Fiorentina e la città per provare ad andare oltre

Dopo la serata di festa alla stazione di Campo di Marte domenica sera, di rientro da Napoli, la Fiorentina ha stretto una volta di più il suo patto di sangue con la città. Così il Corriere dello Sport-Stadio spiega quel che sta succedendo a Firenze in questi giorni.

Si respira aria di sinergia totale e adesso l’obiettivo è quello di provare ad andare oltre. Mai, in questa stagione è stato raggiunto il record di sei risultati utili consecutivi: siamo a cinque e col Venezia non si vuole sbagliare.

C’è anche l’obiettivo di riempire il più possibile il Franchi: ieri, in molti hanno approfittato dell’apertura straordinaria della biglietteria di via dei Sette Santi per acquistare il tagliando e al momento sono attese oltre trentamila persone, ma il tempo per alzare l’asticella non manca.