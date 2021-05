Il patto tra Fiorentina e Milenkovic. C’è anche la Juventus sul serbo

La trasferta di Crotone sarà l’ultima partita di Nikola Milenkovic con la Fiorentina. Ormai lo sanno praticamente tutti, in primis la società che dodici mesi fa l’ha convinto a rimanere nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Le prossime settimane saranno importanti per capire quale sarà il suo futuro, visto che il serbo piace a diverse squadre.

In Italia piace a Inter (in caso di cessione di un big), Juventus (piace per la duttilità) e Milan, dove ritroverebbe Stefano Pioli che l’ha già allenato in riva all’Arno. Attenzione, però, alla Premier League: lì, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milenkovic è finito nel mirino di Arsenal, Tottenham e Manchester United: molto dipenderà dalla volontà del giocatore, alla luce anche del patto stretto un anno fa con la società.