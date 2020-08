Il PD fiorentino sceglie il Franchi come unica opzione: l’ipotesi Campi non esiste… al Festival dell’Unità

Il Partito Democratico di Firenze, vista l’emergenza derivata dal Coronavirus, ha optato per un Festival dell’Unità. Non più le Feste statiche alle cascine, non più ristoranti e giostre ma una festa itinerante. Tra i tanti temi proposti dal Partito Democratico, a meno di un mese dalle elezioni, c’è anche quello dello Stadio. Non uno nuovo, non un dibattito tout court, ma una unica opzione: il Franchi.

Venerdi 11 Settembre, negli impianti della Floriagafir, si svolgerà il dibattito “Il Futuro dello Stadio a Firenze”. Ospiti la Senatrice Caterina Biti, la deputata Rosa Maria di Giorgi, il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e Cosimo Guccione, Assessore Allo Sport.

Dopo la delibera per Campo di Marte e le dichiarazioni del Sindaco Dario Nardella anche il Partito Democratico, sebbene nelle sezioni metropolitane ci sia ancora qualcuno che strizza l’occhio a Campi, scende in campo per il Franchi.

La politica ha già scelto, nonostante il gran lavoro del Sindaco di Campi Bisenzio Fossi, ma manca l’oste. Quel Rocco Commisso che sì, vuole rifare il Franchi, ma dovrà essere agevolato. Aspettiamo gli emendamenti ma, almeno per la prossima stagione, i tifosi (se mai rientreranno) troveranno la stessa struttura vecchia e obsoleta.