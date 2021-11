Il peggio è alle spalle. Un valore aggiunto che la Fiorentina deve ritrovare al più presto

Adesso che gli infortuni sono praticamente alle spalle, “si più dare di più”, come cantava Gianni Morandi. Dopo una stagione, la scorsa, passata con più ombre che luci, quello corrente doveva essere l’anno del rilancio per Gaetano Castrovilli. Prima le fatiche post Europeo e la pubalgia, poi il palo di Genova hanno frenato la nuova ascesa del centrocampista della Fiorentina.

Adesso, dopo un periodo di riadattamento, è giunto il momento di tornare a far ruggire tutti i cavalli del motore. Con l’elevato tasso tecnico che possiede, Castrovilli, è quel centrocampista, insieme all’inossidabile Bonaventura, in grado di far compiere il salto di qualità a questa squadra.

Alla squadra di Italiano, in questa prima parte di campionato, è mancata proprio l’incisività negli ultimi metri. Un guizzo in grado di sbloccare l’incontro e renderlo in discesa. Sabato sera, l’ospite di turno al Franchi sarà il Milan di Stefano Pioli. E già contro i rossoneri, la Fiorentina avrà bisogno di quel valore aggiunto mancato fino ad ora…