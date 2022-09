Il peggior inizio in Serie A della Fiorentina dopo 12 anni: contro il Verona c’è da cambiare marcia

Nell’edizione odierna de La Nazione emerge un dato significativo sull’avvio complicato della stagione della Fiorentina: i soli sei punti conquistati nelle prime sei giornate di questo campionato rappresentano per la squadra viola uno dei peggiori inizi in Serie A.

Soltanto in un’occasione negli ultimi 20 anni, nel 2010-11 con Sinisa Mihajlovic in panchina, i gigliati avevano messo insieme un bottino minore nei sei turni iniziali. Erano soltanto 5 punti, che restarono tali anche dopo la settima gara.

Ad avere sei punti dopo le prime 6 giornate è stata anche Fiorentina di Emiliano Mondonico nel 2004. Il tempo per cambiare marcia c’è ancora, magari fin da oggi nella partita contro il Verona.