Il peggior nemico degli attaccanti viola? La mancanza di continuità, un must da eliminare in casa Fiorentina

Il suo inizio di campionato non è stato dei migliori, nonostante il gol contro la Sampdoria. Eppure, Dusan Vlahovic ieri sera ha avuto la grande soddisfazione di esordire in Nazionale maggiore con la maglia della Serbia. Un posto, quello nello scacchiere del suo ct, che il ragazzo rischia paradossalmente di non ritrovare nella Fiorentina. E non parliamo tanto della partita con lo Spezia, in cui Iachini potrebbe anche sceglierlo, quanto di un discorso più generale. L’alternanza tra gli attaccanti è ormai un must in casa viola, una rotazione continua tra Vlahovic e Cutrone a cui quest’anno si aggiunto anche Kouame. Ma sarebbe così inverosimile pensare di avere un attaccante titolare, ponendo gli altri come sue alternative? Per ora sembra di si, ma chissà che Iachini non possa cambiare idea in futuro. E’ vero che certe partite sono più adatte a Kouame e altre a Vlahovic, ma la mancanza di continuità rischia di diventare il loro primo nemico. E allora, forse, occorre schiarirsi le idee e fare delle scelte. A partire dallo Spezia, e da confermare nelle gare successive.

