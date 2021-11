Il perché la Fiorentina (almeno in Italia) può essere la favorita per Julian Alvarez

Un argentino tira l’altro. Tanti tifosi della Fiorentina sperano che il prossimo ad arrivare in riva all’Arno sia Julian Alvarez, attaccante classe 2000 di proprietà del River Plate messo già nel mirino da molte squadre europee. La discendenza argentina in casa Fiorentina è molto solida, rinvigorita ormai un anno fa dall’arrivo in viola di Martinez Quarta, proprio dal River. In estate poi i colpi albicelesti sono stati due, uno per la dirigenza e uno per la squadra: prima Nicolas Burdisso, poi Nico Gonzalez. Anche se la Fiorentina stava già trattando l’esterno dello Stoccarda, il neo dirigente viola ha di certo dato un’accelerata all’operazione.

E sono proprio loro le tre armi che potrebbero portare la Fiorentina in pole, almeno in Italia, per Alvarez. Il blocco argentino viola, dopo l’addio di Pezzella, è tornato ad essere più compatto che mai e adesso è in attesa di rinforzi. Con la mente al passato per ricordare quell’argentino che a Firenze indossò a lungo la numero 9…