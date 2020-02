Il percorso complicato della Primavera: la Fiorentina continua a rischiare la retrocessione

Fa una gran fatica in questa stagione la Fiorentina Primavera che ha perso anche oggi, in casa della Roma, complici una bella partecipazione da parte di due elementi classici: la sfortuna (palo di Koffi) e l’arbitro, il signor Cudini di Fermo, reo di aver concesso un rigore molto discutibile ai giallorossi per sbloccare il match e di aver risparmiato un rosso alla squadra di De Rossi. Aldilà di oggi però, la squadra viola sta portando avanti un campionato di stenti, con il tredicesimo posto che “garantirebbe” i play-out per evitare la retrocessione. La Fiorentina è a -1 dal Bologna, la prima attualmente salva, e a +3 sul Pescara, impegnato tra poco in casa con l’Atalanta; la zona rossa invece dista 6 lunghezze ed è rappresentata da Chievo e Napoli. Senza l’apporto messo in preventivo di Bobby Duncan e con Montiel ceduto in prestito, i ragazzi di Bigica dovranno sudarsi la salvezza fino alla fine, sperando magari anche in un miracolo in Coppa Italia: tra una decina di giorni la sfida di ritorno in casa della Juventus.