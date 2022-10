Il percorso netto interno e la serie positiva della Fiorentina col prossimo arbitro. E ha già diretto un match dei viola con la Lazio…

La partita tra la Fiorentina e la Lazio, in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 20.45, sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Il suo score totale con i viola è: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. Ma al Franchi c’è da segnalare fin qui un bel percorso netto per i gigliati con lui: 2 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 8 gol fatti, 0 subiti.

Ha già diretto un Fiorentina-Lazio, alla 35esima giornata del campionato di A 2020/21 e allora finì 2-0 per i viola con doppietta di Vlahovic.

L’ultima partita della Fiorentina nella quale ha arbitrato è quella andata in scena alla 22esima giornata della scorsa stagione ovvero la squillante vittoria del Genoa per 6-0. Con il fischietto campano i gigliati sono in serie positiva da tre partite, ultimo KO è del 20/21 Samp-Fiorentina 2-1.