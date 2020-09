Il piacevolissimo binomio a schermo della difesa viola: e il mercato può promuovere sia Duncan che Amrabat

Sono arrivati entrambi a gennaio, uno in campo fin da subito, l’altro solo da questa stagione (ed esordirà stasera): Alfred Duncan e Sofyan Amrabat, sono due calciatori simili da un certo punto di vista e molto ben adattabili in un centrocampo a due. Tra loro c’è Pulgar, che stasera non ci sarà e che resta ancora in bilico in chiave mercato: dei 6 titolari della mediana, è sicuramente il cileno quello meno sicuro della permanenza. Sono loro tre ad oggi gli schermi difensivi di Iachini, con Castrovilli, Borja Valero e Bonaventura con una maggior licenza ad offendere ed inventare: resta da capire con quali gerarchie. La sensazione è che Duncan parta dietro rispetto ai 3 titolari immaginati nel 3-5-2, con la possibilità di scalare posizioni proprio in caso di uscita di Pulgar. Sempre che in tal caso non arrivi anche un super sostituto al posto del cileno. Di certo c’è comunque che il tecnico viola di soluzioni ne ha tante e tutte di notevole qualità.

0 0 vote Article Rating