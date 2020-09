Il Piano A della Fiorentina: Qualora Chiesa restasse, ecco i giocatori che sta cercando il club viola

C’è un piano A, un piano B e anche un piano C per il mercato della Fiorentina. Quello principale presuppone la permanenza di Chiesa, che non è affatto scontata. Oltre al centravanti che potremmo considerare come un plus, prevede l’arrivo di un centrale difensivo (piacciono il romanista Fazio, il granata Lyanco, e Martinez Quarta del River Plate). E poi un esterno sinistro come alternativa di Biraghi, che in questo momento è il solo che può giocare in questo.

0 0 vote Article Rating