Il piano della Juventus per Vlahovic: fuori Ramsey, dentro l’attaccante della Fiorentina

A determinate condizioni, nel prossimo mercato di gennaio la Juventus potrebbe fare un tentativo con la Fiorentina per arrivare a Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, molto dipenderà dall’eventuale addio di Aaron Ramsey: il gallese, che a Torino non si è mai realmente espresso all’altezza delle aspettative, è corteggiato dal Newcastle. La nuova proprietà araba non è spaventata dall’attuale ingaggio dell’ex Arsenal, pari a quattordici milioni di euro lordi. Una cifra leggermente superiore alla richiesta di dodici milioni dell’attuale attaccante della Fiorentina.

Se Ramsey lascerà la Juventus, i bianconeri faranno sicuramente un tentativo per Vlahovic. Commisso lo valuta attorno ai sessanta di euro: troppi per il club di Agnelli, che punta ad abbassare l’esborso tramite l’inserimento di una contropartita tecnica.