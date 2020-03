Il piano “salvacampionato”: un tour de force ravvicinato in vista per la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport di oggi fa un quadro su quella che potrebbe essere una possibile ripartenza del campionato di Serie A anche ovviamente a porte chiuse, e concentrato tutto in due mesi. Due date ipotetiche, di inizio e conclusione: inizio sabato 2 maggio, conclusione 28 giugno. Una maratona quasi in apnea, ma che ha avuto il consenso ufficioso di tutte le società, compresa la Fiorentina. Fra weekend e turni infrasettimanali si arriverebbe a quota 17 caselle occupate. Dodici giornate (9 domeniche e 3 turni infrasettimanali) servirebbero per il campionato, mentre 5 potrebbero essere lasciate all’Europa League e alla Champions. Queste ultime potrebbero ricominciare a fine aprile, magari con sfide secche in campo neutro per risparmiare un turno, con l’idea di final four taglierebbe ancora il copione. Di sicuro sarebbe tutto faticosissimo. In questa panoramica la Coppa Italia, dovrebbe essere costretta a traslocare all’inizio della prossima stagione, poiché in questo calendario proposto non ci sarebbe più un posticino libero.