Il piccolo ritardo di Commisso e il primo faccia a faccia con Iachini: tutti gli impegni del patron nel blitz di gennaio

Sarà un Rocco Commisso in versione fiorentina per una decina di giorni, lo spazio che va dalla giornata di oggi a quella del 15 gennaio, data del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron è in arrivo a momenti a Firenze e farà scalo direttamente al centro sportivo per assistere alla rifinitura della sua squadra e conoscere finalmente anche di persona Beppe Iachini. Il presidente viola doveva sostare prima in albergo ma un piccolo ritardo del suo aereo l’ha convinto a saltare questo passaggio per mettersi direttamente al fianco dei suoi ragazzi. Poi, dopo la trasferta al “Dall’Ara” di domani, Commisso avrà modo di affrontare anche le questioni più calde, legate al… mercato, inteso come quello dei calciatori e come quello della Mercafir. Il mese di gennaio infatti dovrebbe essere quello del bando di vendita per la zona sud del complesso ortofrutticolo e la partecipazione o meno della Fiorentina è al centro dell’attenzione.