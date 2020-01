Il Pordenone punta a raggiungere la Serie A, anche grazie a un giocatore della Fiorentina

Operazione promozione in Serie A. E’ questo l’obiettivo ambizioso che si è prefissato il Pordenone, attualmente secondo in classifica in B, in maniera sorprendente.

E per ottenere questo clamoroso risultato, il club neroverde potrebbe puntare a prendere (in prestito) uno dei giovani costruiti dalla Fiorentina e che si è affacciato in prima squadra a partire dall’inizio di questa stagione. Si tratta di Luca Ranieri.

La dirigenza del Pordenone ha confermato l’interesse per questo giocatore che potrebbe essere lasciato partire dalla società gigliata.