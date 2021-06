Il Porto intanto continua a seguire centrocampisti per l’eventuale post-Oliveira…

Non solo Filipe Soares, il Porto è concentrato su diversi centrocampisti per l’eventuale sostituzione di Sergio Oliveira, in ottica Fiorentina. Secondo A Bola nel mirino c’è anche Marko Grujic, classe ’92, reduce proprio da un prestito al Porto ma di proprietà del Liverpool. Segnali che comunque raccontano di un club che non è certo di trattenere il suo simbolo del centrocampo.