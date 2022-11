Il Portogallo castiga un Uruguay senza Torreira in campo e vola agli ottavi di finale

Si è appena conclusa la partita del Girone H dei Mondiali tra Portogallo e Uruguay. I lusitani vincono per 2-0 sbloccando la gara nel secondo tempo al 54′ con il cross di Bruno Fernandes per Cristiano Ronaldo che finisce in porta senza che l’ex attaccante della Juventus tocchi il pallone di testa. Il raddoppio è siglato ancora da Bruno Fernandes, che cala la sua doppietta personale al 93′ finalizzando un rigore concesso per un lieve tocco di mano di Gimenez.

Da segnalare un palo colpito sull’1-0 dall’Uruguay con Maximiliano Gomez. Inoltre sono rimasti in panchina per tutta la gara gli ex viola Torreira e Caceres.

Con questo risultato il Portogallo conquista il passaggio agli ottavi, mentre l’Uruguay ultimo nel girone con un punto può ancora giocarsela alla prossima contro il Ghana.