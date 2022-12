Il Portogallo gioca a tennis anche senza Cristiano Ronaldo: i lusitani ne fanno sei alla Svizzera e volano ai quarti

Si è appena concluso l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, nonché il punteggio più largo di questa fase della competizione. Il Portogallo strapazza la Svizzera con un netto 6-1 e vola ai quarti, sulle spalle di uno straordinario Goncalo Ramos, assoluto protagonista con una tripletta. Le altre tre reti dei lusitani sono a opera di Pepe, Guerreiro e Leao; per gli elvetici, a segno Akanji.

Da segnalare, in occasione del 2-0 realizzato dal difensore portoghese ex Real Madrid, un grave errore in marcatura dell’ex Fiorentina Edimilson Fernandes, autore di una prestazione gravemente insufficiente. Adesso, arrivano i primi due giorni di pausa di questi Mondiali: appuntamento a venerdì per i primi due quarti di finale, Croazia-Brasile e Olanda-Argentina.