Il possibile jolly a sorpresa di Prandelli: prima la scomparsa misteriosa e ora il nuovo modulo che avvantaggia Duncan

Una partita da titolare, alla prima, anche per le assenze di Pulgar e Amrabat, e poi appena 16 minuti nei due mesi successivi, Coppa Italia esclusa: il ruolino di Alfred Duncan sotto la gestione Iachini è stato piuttosto misterioso, soprattutto considerando che lo stesso tecnico aveva spinto per averlo nello scorso gennaio. Per altro in una fase dove i cinque cambi danno ampie possibilità di rotazione e con una Fiorentina non propriamente brillante e collaudata. Il ghanese è un bel jolly in fin dei conti, dato che può agire da mezzala ma forse ancor meglio da mediano a due davanti alla difesa, proprio la posizione in cui si ritroverebbe in caso di 4-2-3-1. Che sia oggi o nelle prossime uscite, è probabile però che Prandelli faccia ricorso proprio al centrocampista africano, così da poter cambiare volto ad una squadra sempre più spenta nelle ultime settimane.

