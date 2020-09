Il posto di Amrabat a Verona? Potrebbe prenderlo clamorosamente… Borja Valero

Si era parlato per l’ennesima volta anche di un possibile ritorno a Firenze per Borja Valero, che ha chiuso la sua esperienza interista dopo 3 anni. Niente di fatto anche stavolta ma il 35enne potrebbe comunque restare in Serie A, dove ha ancora pretendenti: tra queste c’è a sorpresa il Verona, che potrebbe scegliere proprio lui per sostituire il partente Amrabat. Il marocchino, passato alla Fiorentina, ha lasciato un bel vuoto in mezzo al campo e l’idea di rimpiazzarlo con l’ex viola è concreta, tanto che come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti stanno trattando sull’ingaggio ma l’affare è più che fattibile.

0 0 vote Article Rating