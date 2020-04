Il Presidente che sbotta: “Se il Frosinone non fosse promosso, mi muoverò per vie legali”

“Il format prevede 6 tra promozioni e retrocessione. La terza promozione arriva coi play off e se non si possono disputare per cause di forza maggiore sale la terza”. Lo ha dichiarato Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, a Radio Punto Nuovo: “E se il campionato si interrompesse e il Frosinone non fosse promosso in quanto terzo, mi muoverò per vie legali. L’unica che può parlare di merito sportivo è il Benevento: a +20 è virtualmente in A. Ovviamente vogliamo evitare problemi giuridici, ma con molte ipotesi sul tavolo non escludo le vie legali”.