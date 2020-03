Il Presidente dell’Inter prima esplode e poi viene indagato dalla Procura federale

Le dichiarazioni fatte dal presidente dell’Inter, Steven Zhang, rilasciate sulle proprie Instagram Stories hanno scatenato il mondo del calcio italiano. Secondo quanto si apprende da Ansa, la Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un’indagine sul durissimo attacco del presidente nerazzurro al Numero 1 Della Lega Calcio, Paolo Dal Pino.

Parole forti che inseriscono Zhang in delle indagini per la gravità proprio di ciò che ha detto nei confronti di Dal Pino e della Lega. Ancora non si sa quando saranno rigiocate le partite, intanto però, la polemica Inter-Juventus continua tra social, giornali e conference call. E chissà che questo non possa influire sulla calendarizzazione anche delle partite della Fiorentina.