Il pressing alto è già in formato campionato e il protagonista è Amrabat, in attesa di un supporto di qualità

Sarà una bella bagarre quella tra Rolando Mandragora e Sofyan Amrabat per determinare chi dei due sarà la ‘prima voce’ davanti alla difesa, non regista che è un altro film ma occupante di quella zona, con compiti a questo punto più fisici e atletici. Il marocchino in tal senso è colui che dà maggior vigoria al pressing alto, uno dei concetti principali di Italiano: sia ieri che venerdì, la Fiorentina ha pressato ossessivamente, trovando più di una rete con il recupero alto. La dinamica, già in auge dalla scorsa stagione, sembra essere già formattata sulla prossima Serie A, proprio grazie ad un Amrabat che è ripartito sull’onda lunga dell’ottimo finale di campionato e stavolta con maggiori prospettive di minutaggio. Resta chiaro il fatto che poi al suo fianco manchi un’altra figura di qualità, in grado di aumentare il livello di un centrocampo altrimenti non così difforme da quello della passata stagione, anzi.