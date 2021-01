Il pressing francese per Lirola: La Fiorentina risponde con Malcuit. Genesi di un’operazione nata nelle ultime ore

Che ci sia anche Pol Lirola tra gli “scontenti” in casa Fiorentina di cui parlava Cesare Prandelli? Possibile. Anche perché lo spagnolo non ha trovato molto spazio questa stagione e principalmente è entrato a partita in corso.

Di questo fatto ha cercato di approfittarne l’Olympique Marsiglia che lo ha richiesto in prestito nel corso delle ultime ore. Trattativa che si è bloccata perché la Fiorentina doveva allo stesso tempo trovare qualcuno che potesse sostituirlo.

E quel qualcuno potrebbe essere l’esterno difensivo del Napoli, Kevin Malcuit. Il francese che è rimasto fuori dalle liste europee azzurre e ha trovato pochissimo spazio solo in campionato, quindi gli azzurri non avrebbero problemi a cederlo. Prestito per Lirola e prestito anche per Malcuit, anche se si parla di eventuali formule d’acquisto da inserire in entrambi i casi, sotto forma di diritto di riscatto.

Situazioni in evoluzione entrambe e, come tali dunque, tutte da seguire.