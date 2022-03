Il pressing su Torreira e l’Arsenal: la Fiorentina vuole evitare l’inserimento di altri club

Nelle prossime settimane entreranno nel vivo le questioni dei giocatori arrivati alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Tra queste, una delle situazioni più importanti riguarda il futuro di Lucas Torreira: il regista uruguaiano può essere riscattato dal club di Rocco Commisso per quindici milioni di euro. L’ex giocatore della Sampdoria si trova benissimo a Firenze e contando sul suo gradimento, la Fiorentina proverà a chiudere in tempi brevi la trattativa.

Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da La Repubblica, ci saranno degli incontri tra le parti. Lo scopo della Fiorentina è di sfruttare il canale privilegiato con Torreira e i buoni rapporti con l’Arsenal per evitare che altre società, dopo l’ottimo campionato dell’uruguaiano, bussino alla porta dei Gunners per cercare di rompere un matrimonio destinato a durare. Chiaramente la Fiorentina, avendo il diritto di riscatto, parte in netto vantaggio sulla concorrenza.