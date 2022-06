Il pressing vincente e alla fine lo Shakhtar abbassa le pretese per Dodo: il week end decisivo per il brasiliano

Il profilo meno semplice da raggiungere tra i tre che dovrebbero rappresentare la parte nuova della rosa a disposizione di Italiano a Moena è quello di Dodo, terzino destro che ormai aspetta solo la risoluzione degli ultimi dettagli tra le parti per poter viaggiare in direzione di Firenze. La Fiorentina con lui è già d’accordo da tempo ma negli ultimi giorni c’è stato anche il pressing definitivo e vincente sullo Shakhtar Donetsk: dai 12 milioni a fronte dei 18 richiesti, si è passati secondo il Corriere dello Sport ad un ritocco verso l’alto da parte viola e verso il basso da parte ucraina. E quindi il week end che dovrebbe essere decisivo e propedeutico alla definizione dell’affare, per inserire Dodo in rosa già a partire da inizio luglio.