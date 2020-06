Accordo trovato tra il Lecce di Sticchi Damiani e il giocatore della Fiorentina, Riccardo Saponara. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, la società pugliese avrebbe esteso il prestito del giocatore viola fino alla fine della stagione.

Per Saponara, dopo Samp e Genoa, quella di Lecce è una piazza nella quale può far vedere tutte le sue qualità. Il suo contratto terminerà nel 2021, ma difficilmente lo rivedremo in Viola.

