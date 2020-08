Il prezzo di Belotti cala ma non abbastanza mentre Iachini sogna… la coppia del Genoa: ecco il casting per l’attacco viola

Gira e rigira il mercato della Fiorentina dovrà ripartire innanzitutto dall’attaccante: stop alle scommesse e alle incertezze là davanti, serve un 9 vero, in grado di garantire almeno la doppia cifra per non trovarsi a soffrire come nelle ultime due stagioni. E il nome principale che fa il Corriere dello Sport-Stadio è sempre il solito: quello di Andrea Belotti, il cui prezzo richiesto dal Torino potrebbe scendere intorno ai 50 milioni ma rimarrebbe sempre troppo alto.

Ecco allora che Iachini non vedrebbe male la ricomposizione della coppia Kouame-Piatek che al Genoa fece molto bene, anche se solo per mezza stagione. Il polacco dall’Hertha tornerebbe volentieri in Italia e un accordo intorno ai 20 milioni è già più fattibile. Per quanto riguarda il resto del casting ci sono soprattutto Mario Mandzukic, disponibile a parametro zero e Marcus Thuram, che con il Borussia Monchengladbach è arrivato in zona Champions: oltre a costare molto dovrebbe anche rinunciare all’Europa…