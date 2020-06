Il primato di Muriel che fa volare l’Atalanta: il colombiano è sempre più un rimpianto per la Fiorentina

Con la decisiva doppietta realizzata ieri alla Dacia Arena contro l’Udinese, Luis Muriel ha stabilito un nuovo record. L’attaccante dell’Atalanta ha realizzato 9 reti da subentrato in questo campionato, stabilendo così il nuovo primato nell’era della Serie A con i tre punti a vittoria. Superato Marco Di Vaio, che ne fece 7 con la maglia della Juventus. Considerate anche le volte in cui è partito dal 1′, Muriel ha segnato la bellezza di 15 gol in 25 partite di campionato. Numeri a cui nessun giocatore della Fiorentina si avvicina neanche lontanamente, visto che i due migliori marcatori della Viola sono Federico Chiesa e Duvan Vlahovic a quota 6. E che testimoniano, una volta di più, quanto il colombiano potesse far comodo alla Fiorentina nella prima annata di Rocco Commisso.

E invece, alla fine della scorsa stagione e con il passaggio di proprietà a farla da padrone, il club gigliato decise di non riscattare il colombiano a 13 milioni di euro. Che così tornò al Siviglia per poi accasarsi all’Atalanta, che per lui ha speso 15 milioni di euro più bonus. Soldi che, a giudicare dal suo rendimento, sono stati certamente ben spesi. Aumentano, invece, i rimpianti per la Fiorentina, che ha speso ben più di 13 milioni per acquistare Pedro, finito tra i colpi flop degli ultimi anni e rispedito in Brasile dopo solo sei mesi. E anche Cutrone, arrivato per rimpolpare il reparto offensivo, ha segnato appena una rete in undici partite.