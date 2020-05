Il flash mob che ha cambiato la storia della Fiorentina

Esattamente un anno fa, l’11 maggio del 2019, andava in scena il flash mob dei tifosi della Fiorentina davanti ai due negozi dei fratelli Della Valle nel centro storico di Firenze. Tra le 200 e le 300 unità parteciparono all’iniziativa organizzata dall’ATF e dalla Curva Fiesole all’uscita delle boutique di Hogan e Tod’s, i due marchi più importanti degli ex proprietari della Fiorentina. I cori dei tifosi presenti replicarono quello che veniva cantato allo stadio durante le partite della Fiorentina, in una location però davvero significativa per i Della Valle.

Quel flash mob si dice che sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei Della Valle. Da lì in poi è stata un’escalation: prima la lettera di Diego Della Valle, poi la frase sibillina sul “clima d’odio” emersa nel post partita contro il Genoa, il tutto fino ad arrivare alla cessione, ormai più che scontata, a Rocco Commisso della proprietà del club.