Il primo anniversario dell’ultima partita di Ribery col Bayern FOTO

Oggi è il primo anniversario dell’ultima partita di Franck Ribery con la maglia del Bayern Monaco. All’Allianz Arena i padroni di casa vinsero contro l’Eintracht Francoforte per 5-1 e si laurearono campioni di Germania. Il francese subentrò nella ripresa durante l’ultima e decisiva partita di campionato contro l’Eintracht Francoforte e fece in tempo a segnare il gol del 4-1, l’ultimo con la maglia del club tedesco. Al fischio finale la gioia per la vittoria per il titolo, ma anche il tributo e la commozione per Ribery e Robben, scesi in campo per l’ultima volta con la maglia del Bayern.

“Uno dei momenti più emozionanti della mia carriera e un ricordo che durerà per sempre. Un anno fa ho festeggiato il mio nono campionato con il Bayern Monaco e ho giocato la mia ultima partita nell’Allianz Arena. Non dimenticherò mai questo giorno. Per sempre parte della mia carriera. Per sempre parte del mio cuore”, questa la didascalia del post pubblicato su Instagram nel corso del primo pomeriggio da Ribery.