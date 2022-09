Il primo bilancio è impietoso per Bianco. Valutazioni in corso: gli scenari per il centrocampista viola

Assieme a Michele Cerofolini, terzo portiere, Alessandro Bianco è l’unico calciatore della rosa della Fiorentina a non aver totalizzato alcun minuto in stagione nelle prime 11 uscite. Anche il fuori lista Marco Benassi infatti ha avuto modo di giocare. Il centrocampista classe 2002 arriva a questa sosta per le nazionali ancora del tutto a secco. Nel mezzo, il rinnovo di contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore stagione. Il campo però resta un miraggio per l’ex leader della Primavera di Aquilani. Un percorso non facile quello dell’imposizione tra i professionisti, al primo piano, la Serie A, e Bianco sta faticando non poco ad ottenere un’occasione. Nonostante i tanti infortuni nella rosa gigliata, anche a centrocampo, il piemontese è rimasto a bocca asciutta.

La speranza è che prima della pausa per il Mondiale in Qatar il giovane calciatore della Fiorentina possa ottenere le proprie opportunità e diventare parte integrante del gruppo viola. In caso contrario però appare inevitabile che lasci Firenze a titolo temporaneo nel mercato di riparazione. Calciatore ed entourage, d’accordo con la Fiorentina, si sono dati questo termine per valutare il da farsi. Giusto che il ragazzo abbia deciso di rimanere in viola per giocarsi le proprie carte, la situazione attuale tuttavia non lo vede protagonista ma neppure comprimario ed una svolta è necessaria. Le prossime settimane ci diranno quale potrà essere la sorte di un prodotto promettente del vivaio viola che ha bisogno di essere valorizzato e non potrà mettersi in mostra restando in disparte.