Il primo calciatore tornato a Firenze è… Ribery: c’è anche Wahiba

Nei giorni vi avevamo raccontato di come Franck Ribery stesse sfruttando il breve periodo di vacanza per allenarsi e rimanere in forma (LEGGI QUI). L’asso della Fiorentina, che rimarrà anche nella prossima stagione, è il primo giocatore della rosa di mister Iachini ad essere rientrato a Firenze. L’ex Bayern vuole fare da esempio per i compagni di squadra più giovani, in vista di una stagione in cui la squadra di Iachini vorrà a tornare a competere per posizioni di rilievo.

Dopo due settimane di relax con la famiglia, il francese è già nel capoluogo fiorentino come documenta lui stesso su Instagram: l’occasione per riprendere confidenza e continuare ad allenarsi in vista dell’inizio della prossima stagione. Con Ribery c’è anche la moglia Wahiba, tornata per la prima volta a Firenze dopo il furto subito nella loro villa di Bagno a Ripoli.