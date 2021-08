La Fiorentina a centrocampo, specie in posizione centrale, è ancora corta. C’è Pulgar che è destinato a rimanere e ad essere utilizzato da Italiano, ma il suo vice o anche colui che può affiancarlo in un immaginario gioco delle coppie, è il giovanissimo Bianco, che tra l’altro sabato ha fatto il suo esordio in partite ufficiali con i viola.

Dunque serve un altro giocatore. E secondo La Gazzetta dello Sport il primo candidato alla regia per la Fiorentina è il tunisino Ellyes Skhiri. Il Colonia, squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, è pronto per la sua cessione. Il suo procuratore è Fali Ramadani, lo stesso che si sta occupando della cessione di Milenkovic e agente anche di Nastasic che sarà annunciato non appena venduto il nazionale serbo.