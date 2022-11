Il primo club di Amrabat omaggia il suo esordio a Qatar 2022 – FOTO

Quella di Marocco-Croazia non è stata la prima apparizione in assoluto alla Coppa del Mondo per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, infatti, aveva già partecipato all’edizione russa del 2018, ma l’esordio di questa mattina è stato comunque speciale.

A seguito di una prova convincente del mediano della Fiorentina, autore anche di un salvataggio sulla linea di porta, il suo primo club, l’Utrecht, ha voluto omaggiarlo. La società olandese ha pubblicato su Instagram un post in cui presenta un giovanissimo Amrabat e accanto uno scatto della sua gara contro Modric e compagni.

Ecco qui l’ “how it started” con l’ “how it’s going”: