Il primo colpo è vicino: ecco le cifre per Ricci

Uno dei primi nomi uscito in questo strano calciomercato è quello di Samuele Ricci, giovanissimi centrocampista centrale dell’Empoli.

La bottega di Corsi è cara e chiede oltre dieci milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina starebbe per chiudere l’affare per una cifra tra i dodici e i quindici milioni.

Ricci sarebbe un grandissimo colpo. In primis perché futuribile, in seconda battuta perché ha dimostrato grande classe alla sua prima stagione in Serie B.