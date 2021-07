Il primo contatto tra Italiano e Commisso: Ultimi giorni di vacanza per il tecnico della Fiorentina

Al termine di una lunga trattativa, Vincenzo Italiano è diventato il nuovo tecnico della Fiorentina. L’allenatore siciliano ha pagato allo Spezia la clausola rescissoria presente nel suo contratto, mentre il club gigliato ha girato ai liguri Petko Hristov come parziale contropartita. Italiano è rimasto a Firenze per quattro giorni, cercando di sbrogliare il più velocemente possibile tutte le problematiche.

Una volta che la sua firma con la Fiorentina è stata ufficializzata, Italiano è tornato in vacanza in Sicilia. Lì ha sentito per la prima volta il presidente viola, Rocco Commisso. Tra i due è andato in scena un colloquio utile per conoscersi, in attesa che il tycoon italo-americano torni in Italia. Ultimi giorni di vacanza per Italiano, dato che il raduno della Fiorentina è fissato per lunedì 12 luglio.